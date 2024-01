Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: "Komm ins Team Polizei!"- Informationsabend bei der Polizei Osnabrück für Eltern und Schüler

Am Montag, 15.01.24, von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr, informieren die Einstellungsberaterinnen der Polizei Osnabrück über den Polizeiberuf und das Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen. Dabei geht es um die Voraussetzungen, das Bewerbungsverfahren und den Ablauf des dreijährigen Bachelorstudiums. Insbesondere steht für unbeantwortete Fragen von Eltern und Schüler*innen ausreichend Zeit zur Verfügung. Die Teilnehmenden können den Polizeiberuf an diesem Abend aber noch näher kennen lernen und polizeiliche Ausstattung an- und ausprobieren sowie einen Funkstreifenwagen genau inspizieren. Die Informationsveranstaltung wird durch eine Vorführung der Diensthundeführergruppe Osnabrück abgerundet.

Am Ende des Abends werden hoffentlich viele Interessierte sagen: "Ich möchte in das Team Polizei!". Denn eine Karriere bei der Polizei Niedersachsen ist ein Beruf, aber mit 110 Möglichkeiten! Jeder Tag sieht anders aus und auch sonst ist der Polizeiberuf eine sichere Sache. Polizistinnen und Polizisten werden immer gebraucht, daher ist der Job krisensicher und durch die Verbeamtung extrem zuverlässig. Wie genau das aussieht und wie der Weg in das Team der Polizei Niedersachsen gelingen wird, erklären die Einstellungsberaterinnen am 15. Januar 2024.

Achtung: Die Plätze an dem Informationsabend sind begrenzt! Schnell anmelden unter der folgenden E-Mail-Adresse: ausbildung@pi-os.polizei.niedersachsen.de oder der Telefonnummer: 0541/3272061.

