Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Unfallflüchtiger verursachte erheblichen Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Landwehrstraße wurden am Dienstagabend (22 Uhr) mindestens drei Fahrzeuge und ein Anhänger von einem Autofahrer beschädigt. Doch anstatt den Schaden zu melden, flüchtete der Unbekannte und ließ einen großen Trümmerhaufen zurück. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Die drei beschädigten Fahrzeuge der Hersteller FIAT, Toyota und VW waren am Straßenrand in Höhe der Hausnummer "6" geparkt, als sich der Verursacher aus Richtung "Atterstraße" kommend näherte. Im Vorbeifahren kollidierte er schließlich unmittelbar mit zwei der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden diese auf weitere parkende Autos geschoben und verursachten ebenfalls Sachschaden. Möglicherweise sind zusätzlich zu den genannten Fahrzeugen noch weitere beschädigt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen um Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug. Tel: 0541/327-2515

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell