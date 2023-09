Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar A81/ Lkr. Rottweil) Unfall beim Überholen - rund 13.000 Euro Schaden (14.09.2023)

Sulz am Neckar A81 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei einem Überholvorgang und zu einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro an zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Donnerstag, kurz nach 11 Uhr, auf der Autobahn 81 gekommen. Auf der Fahrt von Stuttgart in Richtung Singen scherte ein 68-jähriger Mann mit einem Subaru Forester mit Anhänger nach links aus, um einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug eines 58-Jährigen, der auf der linken Fahrspur fuhr. Das Gespann geriet dabei vor den Sattelzug, drehte sich dabei und der Wagen kam auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Der Autoanhänger löste sich bei der Drehung vom Subaru, überschlug sich und blieb mehrere Meter weiter auf der rechten Fahrspur auf der Seite liegen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung des Autoanhängers über den Standstreifen fließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell