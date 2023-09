POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Herrenlandstraße verletzt (14.09.2023)

Gottmadingen (ots) - In den frühen Morgenstunden ist es am Freitag zu einer Sachbeschädigung in der Hauptstraße gekommen. Gegen 04.30 Uhr warf ein unbekannter Täter einen Pflasterstein in die Scheibe des Bistros 82 und richtete damit Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Sachdienliche Hinweise auf den ...

mehr