POL-K: 240122-1-K Zeugensuche nach Messerangriff - Mordkommission eingerichtet

Nach einem Messerangriff zum Nachteil eines 21-Jährigen Kölners in der Nacht zu Sonntag (21. Januar) in Köln-Nippes sucht die Polizei dringend Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 21-Jährige gegen 2.45 Uhr in einer Gaststätte auf der Auguststraße in eine körperliche Auseinandersetzung mit etwa fünf bis zehn beteiligte Personen geraten sein. Als der 21-Jährige die Gaststätte verlassen wollte, soll sich die Schlägerei auf die Straße vor der Gaststätte verlagert haben. Hierbei soll ein Mann aus der Gruppe ihm mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben und anschließend vom Tatort geflüchtet sein. Der mögliche Angreifer soll etwa 20 - 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein und zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können beziehungsweise die Tat beobachtet oder möglicherweise gefilmt haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/de)

