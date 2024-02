Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Nach Einbruch in Schule/Kripo ermittelt

Groß-Gerau (ots)

Nach einem Einbruch in der Nacht zum Mittwoch (14.02.) in eine Schule in der Goethestraße ermittelt nun die Kripo. Nachdem sich die Kriminellen unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften, hielten sie in mehreren Räumen Ausschau nach Wertgegenständen. Schließlich entwendeten sie Geld aus einer Geldkassette und einen Tresor. Die Kriminellen flüchteten im Anschluss unerkannt mit der Beute.

In der gleichen Nacht, gegen 2.00 Uhr, meldete ein Zeuge, dass sich verdächtige Personen auf einem Feld im Bereich des Europarings befinden würden. Die Polizei traf in unmittelbarer Nähe anschließend einen 19-Jährigen in einem Fahrzeug an. Sie fanden ein verbotenes Einhandmesser und wenige Gramm Haschisch im Auto. Auf dem Feld wurde im Rahmen der Absuche dann der aus der Schule entwendete Tresor aufgefunden und sichergestellt. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Rüsselsheimer Einbruchskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell