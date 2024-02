Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Einbruch in Bistro

Oberzent (ots)

Ein Bistro in der Hirschhorner Straße geriet am Mittwoch (14.02.), in der Zeit zwischen 6.00 und 10.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich Zugang in das Lokal und entwendeten anschließend Geld aus einem aufgebrochenen Tresor.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell