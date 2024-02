Rüsselsheim (ots) - Am Mittwoch, 14.02. gegen 16 Uhr, kam es in der Georg-Treber-Straße in Rüsselsheim zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei fuhr ein Opel Mokka aus bisher ungeklärter Ursache rückwärts gegen den hinter ihm fahrenden schwarzen Daimler und fuhr im Anschluss davon. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Rüsselsheim unter der 06142-696-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

