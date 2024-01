LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Gegen 11:15 Uhr fuhr ein 81-jähriger VW-Fahrer aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Ernst-Busse-Straße. Im Bereich der Schillerhöhe hielt er hinter einem parkenden Pkw an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. In diesem Moment verwechselte der Fahrer Gas- und Bremspedal und kollidierte im Anschluß sowohl mit dem geparkten Fahrzeug als auch mit dem Pkw im Gegenverkehr. An allen Fahrzeugen entstand Sach- aber kein Personenschaden. Rückfragen ...

