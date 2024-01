Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Verkehrszeichen kollidiert

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr am 10.01.2024 gegen 10:40 Uhr die Landstraße von Legefeld kommend in Richtung Bad Berka. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam er dann im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Pkw wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell