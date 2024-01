LPI-J: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall am Camsdorfer Ufer

Apolda (ots) - Gestern unterstützten Beamte der Polizeiinspektion Apolda die Bundespolizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Lessingstraße in Apolda. In der Wohnung fanden die Beamten zum Konsum vorgesehenes Kokain und Cannabis. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Weiterhin wurde ein hochwertiges Hai-Bike beschlagnahmt. Hier werden Ermittlungen unternommen, ob das Rad aus einer Diebstahlshandlung stammt. Rückfragen ...

