Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren unter Drogeneinfluss in Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland OT Langen: Am Samstagabend kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Geestland gegen 20 Uhr einen VW Golf in Langen. Der 23-jährige Fahrer aus Langen wies deutliche Anzeichen für einen vorherigen Drogenkonsum auf, was auch durch einen zusätzlichen Test bestätigt wurde. Nach einer Blutprobe im Krankenhaus wurde der Fahrzeugschlüssel von der Polizei einbehalten. Nun muss sich der Langener wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten, die für ihn ziemlich teuer werden wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell