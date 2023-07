Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Bad Bederkesa

Geestland OT Bad Bederkesa: In der Samstagnacht wurden Beamte des Polizeikommissariates Geestland kurz vor Mitternacht auf einen Roller in Bad Bederkesa aufmerksam. Der Roller war ziemlich flott unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle händigte der 28-jährige Fahrer aus Bremerhaven seine Mofa-Prüfbescheinigung aus. Einen Führerschein besaß er nicht, obwohl er wusste, dass sein fahrbarer Untersatz zu schnell für ein Mofa war. Die Fahrt war für ihn nun in Bad Bederkesa zu Ende und er muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

