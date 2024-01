Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw entwendet

Weimar (ots)

In der Zeit vom 09.01.2024, 16:00 Uhr bis zum 10.01.2024, 06:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen in der Stauffenbergstraße geparkten, schwarzen Hyundai Kona mit dem amtlichen Kennzeichen WE-FE 62. Vermutlich wurde durch den oder die Täter das schlüssellose Keyless Go System manipuliert. Möglicherweise wurde auch Technik zum Abfangen der Funksignale des Schlüssels eingesetzt. Der Pkw, Erstzulassung 2021, hatte zum damaligen Zeitpunkt einen Wert von 27.830,- Euro. Zeugen konnten nicht ermittelt werden. Auch waren am Tatort keinerlei Spuren oder Besonderheiten erkennbar.

