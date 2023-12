POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 68-Jähriger aus Krakow am See - die Polizei bittet um Mithilfe

Güstrow/ Lalendorf (ots) - Am Montagmorgen zwischen 02:45 Uhr und 03:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Postfiliale in Lalendorf ein und entwendeten einen Tresor. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so unberechtigt Zutritt zu den Geschäftsräumen. Anschließend wurde der dortige Tresor, in dem Bargeld und Briefmarken lagerten, aus der Verankerung gerissen und ...

