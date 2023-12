Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbrecher entwenden Tresor aus Postfiliale

Güstrow/ Lalendorf (ots)

Am Montagmorgen zwischen 02:45 Uhr und 03:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Postfiliale in Lalendorf ein und entwendeten einen Tresor. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so unberechtigt Zutritt zu den Geschäftsräumen. Anschließend wurde der dortige Tresor, in dem Bargeld und Briefmarken lagerten, aus der Verankerung gerissen und entwendet. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR und ein Stehlschaden von ca. 8500EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell