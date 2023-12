POL-IZ: 231226.6 Lockstedt: Auto überschlägt sich

Rehm-Flehde-Bargen (ots) - Am Samstagvormittag ist es der Polizei dank dem Hinweis von Zeugen gelungen, eine Trunkenheitsfahrt aufzudecken. Aufgefallen war der Wagen in Rehm-Flehde-Bargen, den Insassen traf eine Streife in Lehe an. Kurz vor 09.00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Audi, der in Rehm-Flehde-Bargen in Schlangenlinien unterwegs war und zum Teil auf die ...

