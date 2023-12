Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231226.5 Rehm-Flehde-Bargen: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Rehm-Flehde-Bargen (ots)

Am Samstagvormittag ist es der Polizei dank dem Hinweis von Zeugen gelungen, eine Trunkenheitsfahrt aufzudecken. Aufgefallen war der Wagen in Rehm-Flehde-Bargen, den Insassen traf eine Streife in Lehe an.

Kurz vor 09.00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Audi, der in Rehm-Flehde-Bargen in Schlangenlinien unterwegs war und zum Teil auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie folgten dem Fahrzeug bis zu einer Anschrift in Lehe, wo schließlich auch Beamte eintrafen. Sie suchten das Haus auf, in das der Verdächtige gegangen war und trafen den Alkoholisierten dort an. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,46 Promille, woraufhin die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Merle Neufeld

