Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231226.4 Itzehoe: Einbrecher flieht ohne Beute

Itzehoe (ots)

Möglicherweise waren es Geräusche, die einen Einbrecher am Samstagnachmittag in Itzehoe in die Flucht geschlagen haben. Beute machte der Täter keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 17.35 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher über einen Balkon und die zur Wohnung führende Tür Zutritt zu einem Reihenhaus in der Louis-Pasteur-Straße. Eine Nachbarin bemerkte den Einbrecher und sah über ihren Balkon in die tatbetroffene Wohnung. Sie entdeckte einen schlanken, 185 cm großen Mann mit Jeans und schwarzer Jacke und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter bereits aus dem Objekt in unbekannte Richtung entfernt. Möglicherweise hatten ihn Geräusche aus dem Treppenhaus in die Flucht geschlagen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich mit der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell