POL-IZ: 231226.1 Heide: Einbrecher in Heide unterwegs

Brunsbüttel (ots) - Am Donnerstag (21.12.23) um 18:25 Uhr, meldete der in der Großen Nordschleuse Brunsbüttel an Bord gehende Kanallotse, dass das von ihm zu beratende Motorschiff zu tief im Wasser liege. Das Schiff befand sich auf seiner Reise von Ägypten nach Litauen und war mit 4.200 Tonnen Düngemittel im Bulk beladen. Bei Eintreffen der Wasserschutzpolizei am ...

mehr