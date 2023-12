POL-IZ: 231222.1 Hohenlockstedt: Autofahrer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Oelixdorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch (20.12.23) um 13 Uhr bis zum Folgetag um 11.50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus Am Walde. Sie hebelten die Terrassentür aus der Halterung und durchsuchten das Mobiliar in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Derzeit ist noch nicht abschließend bekannt, was gestohlen wurde. An der Tür entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. ...

