POL-OG: Willstätt - Überschlagen

Oberharmersbach (ots) - Nach mutmaßlich lautstarken Parolen bei einer Fastnachtsveranstaltung in der Nacht vom 3. Februar auf den 4. Februar ermitteln die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach nach einer vor wenigen Tagen anonym erhaltenen Anzeigeerstattung wegen des Verdachts der Verwendung verfassungsfeindlicher Äußerungen. Entsprechend des Anzeigenerstatters sollen insgesamt drei Personen in der ...

mehr