Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht mit verletzter Person - Polizei sucht Zeugen

Wallerfangen (ots)

Am 25.09.2023 gegen 15:15 Uhr kam es auf der L 354 zwischen Niedaltdorf und Ihn zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 23-jährige Fahrzeugführerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 23-jährige mit ihrem grauen Opel Corsa in Richtung Niedaltdorf. Kurz nach einer Linkskurve sah sich die Fahrzeugführerin mit einem einen Fahrradfahrer überholenden Pkw, mutmaßlich ein schwarzer Kombi oder eine Limousine mit französischem Kennzeichen, auf ihrer Fahrspur konfrontiert. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich die Fahrzeugführerin aus, verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte fortan mit einem Baum und einem weiteren geparkten Pkw. Die 23-jährige Fahrzeugführerin musste im Anschluss verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls -insbesondere den bislang unbekannten Fahrradfahrer- und bittet, Hinweise an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831-9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell