Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwerer Verkehrsunfall auf der B51 in Höhe Fraulautern zwischen Pkw und Fußgänger

Saarlouis - Fraulautern (ots)

Am Morgen des 24.09.2023 gegen 01:42 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger auf der B 51 in Höhe Fraulautern. Demnach ging ein 29-jähriger, dunkel gekleideter und in Saarlouis wohnhafter Mann auf der unbeleuchteten Bundesstraße in Richtung Fraulautern, wo er von einem Kleinwagen mit NK-Kreiskennzeichen mittig auf dessen Fahrspur ungebremst erfasst wurde. Der Fußgänger wurde über das Fahrzeug geschleudert und kam schwer-, jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlich verletzt auf der Straße zur Unfallendlage. Er wurde einem Krankenhaus in Saarbrücken zugeführt und ist derzeit nicht vernehmungsfähig. Der 67-jährige Fahrzeugführer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Am unfallbeteiligten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

