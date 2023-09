Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwerer Unfall auf B 51 nahe Dillingen

Dillingen (ots)

Am Samstagabend gegen 20:25 Uhr ereignete sich auf der B 51 in Höhe des Dillinger Hafens ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Autofahrer sind hierbei verletzt worden. Dank eines Notfallsanitäters, der als Verkehrsteilnehmer zufällig vor Ort war, konnten die Verletzten sofort fachkundig versorgt werden. Es stellte sich heraus, dass zwei Pkw im Begegnungsverkehr kollidiert waren und eines der Fahrzeuge hierdurch in Brand geraten war. Der 22-jährige Unfallverursacher war ersten Erkenntnissen zufolge aus derzeit nicht näher bekannten Gründen von seiner Fahrspur abgekommen und auf der Gegenfahrbahn mit dem Pkw einer 51-jährigen Frau aus Völklingen zusammengestoßen. Diese kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Saarbrücker Krankenhaus, der andere Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Saarlouiser Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme hat die Polizei im Rahmen der Ermittlungen zur Unfallursache für die Spurensicherung einen Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 51 zwischen Saarlouis und Dillingen für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer (06831) 9010 oder per Mail unter PI-Saarlouis@polizei.slpol.de zu melden.

