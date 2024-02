Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Wiesbaden: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Einbrecherbande festgenommen

Dank umfangreicher und akribischer Ermittlungen konnten Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn zusammen mit Beamten der Kriminalpolizei Wiesbaden am Mittwoch, den 7. Februar 2024, drei Personen in Wiesbaden festnehmen. Den 42 und 29 Jahre alten Männern und einer 23-jährigen Frau wird vorgeworfen, zusammen mit zwei weiteren, 41 und 42 Jahre alten Männern einen Wohnungseinbruchsdiebstahl begangen zu haben. Sie sollen Anfang November 2023 in ein Haus in Untereisesheim eingebrochen sein und Wertgegenstände im sechsstelligen Eurobereich entwendet haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5642240). Nachdem die Ermittlungen einen Tatverdacht gegen die Personengruppe erbracht hatten, erwirkte die Staatsanwaltschaft Heilbronn beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle gegen vier der Personen und Durchsuchungsbeschlüsse gegen alle Tatverdächtigen. Diese Maßnahmen wurden am 7. Februar vollzogen und führten zu den Festnahmen von drei Beschuldigtem, ein vierter befindet sich bereits wegen anderer Vorwürfe in Untersuchungshaft. Nach den Festnahmen, welche unter Hinzuziehung einer Spezialeinheit durchgeführt wurden, wurden die Tatverdächtigen zunächst nach Heilbronn gebracht und noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte die bereits bestehenden Haftbefehle in Vollzug und die drei Festgenommenen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell