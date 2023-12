Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - Kaminbrand

Wände heiß

Kancken im Kamin zu hören

Werne (ots)

17.12.2023 > 09:34 Uhr - 11:00 Uhr

Am Sonntagmorgen um 09:34 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne per digitalem Meldeempfänger zu einem vermeintlichen Kaminbrand in die Geschwister-Scholl-Straße in Werne alarmiert. Das Alarmstichwort lautete "FEUER_2 - LZ1 - Kaminbrand / Wände heiß / Knacken im Kamin zu hören". In einem Bungalow hatte der Eigentümer am Morgen eine Verrauchung sowie eine erwärmte Wand festgestellt. Da der verbaute Kaminofen am Vortag zuletzt befeuert wurde und ebenfalls ein Knacken im Kamin wahrnehmbar war, vermutete der Eigentümer einen Kaminbrand und rief die Feuerwehr. Beim eintreffen der ersten Kräfte war das Haus bereits geräumt und es konnte schnell mit der Erkundung begonnen werden. Die ersten Maßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich auf den Kamin, welcher vom Keller sowie von der Drehleiter aus kontrolliert wurde. Da ein Kaminbrand ausgeschlossen werden konnte wurde mit der Wärmebildkamera eine Wärmesignatur in der Rigipswand hinter dem Kaminofen festgestellt. Sicherheitshalber wurden weitere Trupps mit Atemschutz ausgerüstet sowie eine Wasserversorgung aufgebaut. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen mit C-Hohlstrahlrohren ins Gebäude vor. Ein Trupp öffnete mittels Säbelsäge die Rigipswand und löschte einen Schwelbrand hinter der Verkleidung. Parallel sicherte ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr den Dachboden. Dies war nötig da nicht abzusehen war, wie weit sich der Brand in der Wand ausgebreitet hatte. Nach einer Stunde konnte der Leitstelle "Feuer aus" gemeldet werden. Die Einsatzstelle konnte gegen 11Uhr an die Eigentümer übergeben werden. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und Polizei aus Werne. Die Geschwister-Scholl-Straße Straße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

