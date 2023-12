Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Einsatzreiche Woche für die Freiwillige Feuerwehr Werne

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Eine einsatzreiche Woche liegt bisher hinter den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Insgesamt mussten bisher acht Einsätze absolviert werden.

11.12.2023 > 03:31 Uhr - 03:45 Uhr

TH_1 - LZ1 - Person in Aufzug In der Nacht zu Montag, den 11.12.2023 wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 03:31 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Person in Aufzug" zu einem Objekt an der Bahnhofstraße alarmiert. Noch auf der Anfahrt konnte der Einsatz abgebrochen werden, da die Person sich selbstständig aus dem Aufzug befreien konnte. Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1] und die Polizei.

11.12.2023 > 04:05 Uhr - 04:40 Uhr

F_BMA - LZ1 - LZ3 - ausgelöste Brandmeldeanlage Kurze Zeit später wurden die Löschzuge 1 Mitte und 3 Stockum um 04:05 Uhr mit dem Alarmstichwort "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einem Unternehmen in das Gewerbegebiet Brede in Werne-Evenkamp alarmiert. Der ausgelöste Bereich wurde von einem Trupp begangen und kontrolliert. Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1, 3-HLF20-1, 3-LF20-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

11.12.2023 > 15:49 Uhr - 16:20 Uhr

TH_1 - LZ1 - unklare rutschige Flüssigkeit auf der Fahrbahn Am Montagnachmittag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 15:49 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - unklare rutschige Flüssigkeit auf der Fahrbahn" in die Straße Eick in Werne Mitte alarmiert. Vor Ort erkundeten die Einsatzkräfte den gemeldeten Bereich. Es konnte keine Feststellung gemacht werden, sodass der Einsatz ohne Feststellung abgebrochen wurde. Im Einsatz waren 11 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1] und die Polizei.

12.12.2023 > 06:38 Uhr - 08:00 Uhr

TH_1 - LZ1 - PKW überschlagen Am Dienstagmorgen wurde der Löschzug 1 Mitte um 06:38 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - PKW überschlagen" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Vor Ort ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Der PKW hatte sich überschlagen und kam im Seitengraben zum stehen. Die Person wurde zusammen mit dem Rettungsdienst aus dem PKW gerettet, war allerdings nicht eingeklemmt oder eingeschlossen. Aufgrund der Verletzungen wurde sich für eine patientenschonende Rettung entschieden. Zur Sicherstellung des Brandschutzes wurden zwei Feuerlöscher bereitgestellt und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Im Einsatz waren 11 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei.

12.12.2023 > 18:43 Uhr - 19:10 Uhr

TH_1 - LZ1 - Straße unter Wasser Am Dienstagabend wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 18:43 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Straße unter Wasser" in die Stockumer Straße alarmiert. Vor Ort war aufgrund eines größeren Regenschauers die Straße unter Wasser gesetzt worden. Der Gulli wurde von den Einsatzkräften gezogen, damit das Wasser wieder vernünftig abfließen konnte. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug [1-HLF20-1] und die Polizei.

13.12.2023 > 10:44 Uhr - 12:15 Uhr

TH_1 - Ölspur Am Mittwochvormittag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 10:44 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Ölspur" in die Kardinal-von-Galen Straße alarmiert. Vor Ort konnte eine größere Ölspur vorgefunden werden. Die Gefahrenbereiche wurden mit Ölbindemittel abgestreut. Abschließend wurde eine Fachfirma mit der thermischen Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Im Einsatz waren 11 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-RW1-1, 1-GWL-1].

13.12.2023 > 17:42 Uhr - 18:45 Uhr

TH_PERSON_KLEMMT - LdF - LZ1 - VU mit mindestens 3 Fahrzeugen // mindestens eine Person klemmt Am Mittwochabend wurde der Löschzug 1 Stadtmitte und die Leitung der Feuerwehr um 17:42 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - VU mit mindestens 3 Fahrzeugen // mindestens eine Person klemmt" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Vor Ort ereignete sich ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Glücklicherweise waren, anders als gemeldet, keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Aufgrund der Anzahl der Beteiligten Fahrzeuge wurde noch auf der Anfahrt das Stichwort für den Rettungsdienstansatz auf "4RTW_2NEF" erhöht, sodass zwei zusätzliche Rettungswagen, ein zusätzlicher Notarzt, sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt alarmiert wurden. Der Kräfteansatz konnte schnell reduziert werden, da lediglich eine Person verletzt wurde und vom Rettungsdienst behandelt worden ist. Die Feuerwehr streuten die auslaufenden Betriebsstoffe ab und stellten den Brandschutz sicher. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt und die Autobahnpolizei.

14.12.2023 > 09:46 Uhr - 11:00 Uhr

TH_1 - LZ1 - Ölspur Am Donnerstagvormittag wurde um 09:41 Uhr der Löschzug 1 Mitte mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Ölspur" in die Straße Penningrode in Werne Mitte alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass es sich um eine längere Ölspur handelt und die Feuerwehren Bergkamen und Kamen deswegen auch schon im Einsatz sind. Die Gefahrenstellen wurden mit Bindemittel abgestreut und durch den Straßenbaulastträger wurde eine Fachfirma mit der Reinigung der gesamten Ölspur beauftragt. Im Einsatz waren 9 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-RW1-1, 1-GWL-1], die Feuerwehren Bergkamen und Kamen und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell