FW-MG: Automatische Brandmeldeanlage rettet Altenheimbewohner

Mönchengladbach-Mülfort, 25.11.2023, 02:23 Uhr, Mülgaustraße (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage des Objektes zu einem Alten- und Pflegeheim an der Mülgaustraße gerufen. Dort hatte auf einem Bewohnerzimmer ein Weihnachtsgesteck Feuer gefangen. Durch die ebenfalls erfolgte interne, automatische Alarmierung im Gebäude konnte das Pflegepersonal zeitnah in dem Bewohnerzimmer nachsehen, das Gesteck ablöschen und durch das Öffnen des Fensters für die Entrauchung des schon stärker verrauchten Bewohnerzimmers sorgen. Durch die Besatzung eines Rettungswagens konnte dann festgestellt werden, dass der Bewohner unverletzt in der Einrichtung verbleiben kann. Der Einsatz der Feuerwehr konnte dann zügig beendet werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

