POL-HS: Firmeneinbruch

Wassenberg-Myhl (ots) - Am Dienstagabend (17. Oktober) kam es an einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 14-Jährige fuhr gegen 19.45 Uhr über die Erkelenzer Straße in Richtung Brabanter Straße auf dem Geh- und Radweg. An dem Kreisverkehr Brabanter Straße wollte sie die Erkelenzer Straße ...

