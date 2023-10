Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Coffee with a Cop war ein voller Erfolg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Geilenkirchen (ots)

Am Montag, 16. Oktober, fand auf dem Marktplatz der Stadt Geilenkirchen die Veranstaltung "Coffee with a Cop" statt. Die Kreispolizeibehörde Heinsberg lud interessierte Bürgerinnen und Bürger ein, gemeinsam eine Tasse Kaffee, Tee oder Kakao zu trinken. Viele Menschen folgten dem Aufruf und kamen zu einem Gespräch vorbei, wobei sowohl dienstliche, als auch allgemeine Fragen thematisiert wurden. Polizistinnen und Polizisten aus dem Kreis Heinsberg waren offen für Fragen und Anregungen und spendierten Heißgetränke. Für die Kinder gab es eine Besichtigung der Polizeifahrzeuge, bei der sie auch Blaulicht ausprobieren und Lautsprecherdurchsagen machen durften. Mittags besuchte auch Innenminister Reul die Veranstaltung. Er kam sowohl mit Menschen aus dem Kreisgebiet ins Gespräch, als auch mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Wir freuen uns über die vielen interessanten Gespräche, die Diskussionen, den Meinungsaustausch und das der Polizei entgegengebrachte Vertrauen. Die Veranstaltung war für alle Beteiligten ein voller Erfolg, den wir gerne in den kommenden Jahren nochmal wiederholen möchten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell