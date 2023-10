Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrerin nach Zusammenstoß mit E-Scooter gesucht

Wassenberg-Myhl (ots)

Am Dienstagabend (17. Oktober) kam es an einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 14-Jährige fuhr gegen 19.45 Uhr über die Erkelenzer Straße in Richtung Brabanter Straße auf dem Geh- und Radweg. An dem Kreisverkehr Brabanter Straße wollte sie die Erkelenzer Straße überqueren und auf die andere Straßenseite wechseln. Als sie sich bereits auf der linken Fahrspur befand und die Mittelinsel überquert hatte, verließ ein Pkw den Kreisverkehr in Richtung Erkelenzer Straße. Hierbei kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Die Jugendliche stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Die Fahrerin des Pkw hielt an, stieg aus und erkundigte sich, ob die 14-Jährige verletzt sei und ob sie die Polizei und die Rettung verständigen solle. Dies wurde von der Schülerin verneint und abgelehnt. Später stellte sie fest, dass sie doch verletzt war. Die Fahrerin des grauen Pkw war laut Beschreibung etwa 40 bis 50 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie hatte braune Haare, ein europäisches Erscheinungsbild und war Brillenträgerin. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität der beschriebenen Frau machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

