POL-BN: Autoaufbruch in Bonn-Schwarzrheindorf - Wer hat etwas beobachtet?

Am 17.09.2023, in der Zeit zwischen 19:30 und 20:15 Uhr, machte sich eine noch unbekannte Person an einem auf der Gensemer Straße in Bonn-Schwarzrheindorf geparkten Pkw zu schaffen. Der Täter verschaffte sich nach der Spurenlage durch das Einschlagen einer Seitenscheiben Zugang in das Wageninnere und entwendete nach den bisherigen Feststellungen eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen. Mit seiner Beute entfernte er sich unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 33 hat die weitergehende Bearbeitung des Falles übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

