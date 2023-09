Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Diebstähle aus Firmenfahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise

Bornheim (ots)

Am Dienstag (12.09.2023) und Mittwoch (13.09.2023) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von vier Autoaufbrüchen in Bornheim-Roisdorf. Im Fokus der Täter standen dabei Fahrzeuge von Handwerksbetrieben. Den Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr am Dienstag (12.09.2023) nutzten zwei bislang unbekannte Männer, um einen Ford Transit auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Alexander-Bell-Straße aufzubrechen. Die Männer, die beide als etwa 1,70-1,75 m groß beschrieben werden und nach der Tat mit einem silbernen Pkw davonfuhren, entwendeten dabei diverse Werkzeuge des Herstellers Milwaukee. Einer der beiden soll nach Zeugenangaben komplett schwarz gekleidet gewesen sein, sein Mittäter trug einen lilafarbenen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Während eines nur etwa zehnminütigen Einkaufs im gleichen Markt wurde am Mittwoch (13.09.2023) versucht, einen geparkten Firmenwagen aufzubrechen. Der zum Fahrzeug zurückkehrende Nutzer stellte zur Tatzeit gegen 18:25 Uhr fest, dass ein Mann im Bereich des Türgriffs hantierte. Der Tatverdächtige ließ nach seiner Entdeckung von dem Renault ab, stieg in einen ebenfalls silbernen Pkw und fuhr davon. Wie sich herausstellte, waren an dem flüchtenden Fahrzeug Kennzeichen montiert, die am Dienstag (12.09.2023) zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Arminiusstraße in Bonn-Castell gestohlen worden waren.

Der Tatverdächtige kann bislang wie folgend beschrieben werden: Etwa 35-45 Jahre alt - ca. 1,70-1,80 m groß - schlanke Statur - bekleidet mit brauner Hose, blauer Jacke und blauem Basecap.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort meldete sich ein weiterer Baumarktkunde, dessen Firmenwagen seit 17:40 Uhr offenbar auf die selbe Weise angegangen worden war. Gegen 19:30 Uhr wurde außerdem eine gleichgelagerte Tat angezeigt, die sich zwischen 16:00 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt auf der Koblenzer Straße in Roisdorf ereignet hatte. In den drei Fällen gelang es den Tatverdächtigen nicht, etwas aus den Firmenfahrzeugen zu stehlen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu den geschilderten Sachverhalten übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den Autoaufbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell