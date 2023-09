Polizei Bonn

POL-BN: Raubgeschehen in Wohnung in Bonn-Heiderhof - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 14.09.2023, gegen 15:20 Uhr, kam es auf der Nietzschestraße in Bonn-Heiderhof zu einem Raub in einer Wohnung.

Zur Tatzeit klingelten zwei noch unbekannte Männer an der Wohnungstüre der betroffenen Hochparterrewohnung. Nach dem der Bewohner die Türe geöffnet hatte, betraten die beiden Unbekannten sofort den Wohnbereich und forderten den 91-jährigen Geschädigten auf, sich auf einen Stuhl zu setzen. Einer der Täter, die nach Wahrnehmung des Geschädigten untereinander in einer ihm "fremden Sprache" kommunizierten, nahm schließlich das Portemonnaie des Seniors mit Bargeld an sich - das Duo verließ die Wohnung dann mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte informierte die Polizei über Notruf. Die von den Einsatzkräften eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der beiden Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

1.Person

ca. 40 Jahre alt kräftige Statur dunkle Haare, dunkler Bart

Zur zweiten Person liegen aktuell keine Beschreibungsmerkmale vor.

Nach den ersten Maßnahmen durch ein Team der Kriminalwache hat das zuständige KK 13n die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell