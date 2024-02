Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Assamstadt: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall Auf über 55.000 Euro belaufen sich die Schäden nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag bei Krautheim. Ein 46-Jähriger war gegen 13.30 Uhr in seinem VW auf der Landesstraße 513 von Assamstadt in Richtung Krautheim unterwegs, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW einer 55-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der Frau gegen die Leitplanke geschleudert. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Um weitere Hinweise zum Unfallgeschehen zu erlangen, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Forchtenberg: Banner beschädigt - Zeugen gesucht In der Nacht auf Sonntag schnitten Unbekannte ein rotes Kreuz aus einem Banner, dass an der Öhringer Straße in Forchtenberg fürs Blutspenden wirbt. Dabei entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 entgegen.

