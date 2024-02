Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.02.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Brüder bei Diebstahl erwischt

Gleich zweimal waren Polizeibeamte des Reviers in Wertheim wegen eines Brüderpaars im Einsatz, weil diese mehrere Gegenstände entwendet hatten. Gegen 19 Uhr wurde der 32-jährige Bruder von Mitarbeitern eines Lebensmittelgroßhandels in der Bismarckstraße dabei beobachtet, wie er mehrere Verpackungen öffnete und die Ware in seine Jacke und seinen Rucksack steckte. Daraufhin wurde er vom Personal angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei einer Durchsuchung wurde ein Messer im Hosenbund des Mannes aufgefunden. In seiner Jacke und dem Rucksack befanden sich Kosmetikartikel, Uhren, eine Musikbox sowie Kleidung. Die Gegenstände stammen vermutlich aus dem Großhandel und den umliegenden Geschäften. Die Höhe des Schadens ist bisher unbekannt. Während der Tat hielt sich der 30-jährige Bruder des Diebes auf dem Parkplatz auf. Den beiden Männern wurden ein Platzverweis und ein Hausverbot ausgesprochen. Gegen 20.30 Uhr betrat der 30-Jährige den Laden und steckte verschiedene Artikel in seinen Rucksack. Bei einer erneuten Durchsuchung durch die Polizei konnten darin mehrere elektronische Artikel, Schuhe und Kleidung aufgefunden werden. Außerdem trug der Dieb drei Jacken, an denen noch die Plastikanhänger von Preisschildern angebracht waren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 30-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

