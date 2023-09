Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte nach Unfall

Lübesse (ots)

Am 27.09.2023 ereignete sich auf der Landesstra0e 072 zwischen Fahrbinde und Lübesse ein Verkehrsunfall bei dem zwei Fahrzeugführer verletzt wurden. Gegen 18:45 Uhr befuhr am Mittwochabend der 35-jährige Fahrer eines Mercedes Transporters die Gemeindestraße aus Richtung Rastow kommend in Fahrtrichtung Goldenstädt. Zeitgleich befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Ford die L 072 aus Richtung Fahrbinde kommend in Richtung Lübesse. An der Kreuzung L 072 / K 112 übersah der Mercedes-Fahrer den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Ford und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Ford drehte sich daraufhin um seine Längsachse und kam ca. 50 m weiter im Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall verletzten sich der Mercedes-Fahrer leicht und der Ford-Fahrer schwer. Beide wurden von Rettungswagenbesatzungen ins Klinikum nach Schwerin gefahren. Da die Verletzungen der Unfallbeteiligten zunächst unklar waren, kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 20.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren um 20:30 Uhr beendet. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

