Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: VW auf der BAB 20 ausgebrannt

Schönberg (ots)

Am Mittwochabend, 27.09.2023, erhielt die Polizei gegen 21:30 Uhr den Hinweis zu einem brennenden Pkw auf der BAB 20 kurz vor der Anschlussstelle Schönberg in Fahrtrichtung Lübeck. Nach Angaben des 44-jährigen VW-Fahrers zeigte das Fahrzeug zunächst ein Warnsignal des Motors im Cockpit an worauf dieser sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen brachte. In der weiteren Folge geriet der VW in Vollbrand. Der 44-jährige Fahrer sowie die 38 und 56 Jahre alten Mitfahrer konnten rechtzeitig das Fahrzeug verlassen und blieben unverletzt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Upahl löschten das Fahrzeug, welches im Nachgang nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden musste. Zur Durchführung der Löschmaßnahmen und Bergung des Fahrzeuges musste die BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg von 21:30 Uhr bis 22:30 Uhr voll gesperrt werden. Gegen 23:20 Uhr waren alle Maßnahmen an der Brandstelle beendet. Die Polizei ermittelt zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Unbekannt. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf etwa 36.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell