POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Tasche am Einkaufswagen - Fotofahndung 45143 E.-Westviertel:

Am 4. Februar gegen 15:00 Uhr kaufte eine 62-jährige Essenerin in einem Non-Food-Discounter an der Haedenkampstraße ein. Als sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihr Stoffbeutel, der am Einkaufswagen hing, entwendet worden war. Darin hatten sich unter anderem ihr Portemonnaie und ihr Smartphone befunden. Die Videoüberwachung des Geschäfts konnte den Tatverdächtigen aufzeichnen. Die Fotos des Mannes finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/105531

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

