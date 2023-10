POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Selfkant-Saeffelen (ots) - Als die Betreiberin eines an der Selfkantstraße ansässigen Geschäfts am 13. Oktober (Freitag) ihr Ladenlokal betrat, stellte sie fest, dass unbekannte Personen in der Nacht eingebrochen waren. Auf Videoaufzeichnungen war zu erkennen, wie zwei Personen gegen 03.10 Uhr in das Geschäft eindrangen und nach Wertgegenständen durchsuchten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

