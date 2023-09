Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Herberhausen. Jugendliche Motorroller-Diebe geschnappt.

Lippe (ots)

In der Straße Allandsbusch stahlen am Mittwochmittag (27.09.2023) gegen 13 Uhr zwei Jugendliche ein Kleinkraftrad und flüchteten. Zeugen beobachteten die beiden bei ihrer Tat und waren in der Lage der Polizei eine gute Beschreibung der Diebe zu liefern. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte ein Streifenwagen-Team die Zwei fahrenderweise auf dem gestohlenen Motorroller. Beim Anblick der Polizei sprang einer der Täter während der Fahrt vom Roller und flüchtete zu Fuß. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Roller, stürzte und flüchtete ebenfalls fußläufig. Ein Polizeibeamter stellte ihn jedoch umgehend in einem Waldstück und brachte ihn zur Polizeiwache. Der 15-Jährige aus Detmold wurde vernommen und anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben. Sein Komplize, ein 18-Jähriger aus Detmold, konnte im Nachgang ebenfalls ermittelt und vernommen werden. Der beschädigte Roller wurde an seinen Besitzer übergeben. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell