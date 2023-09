Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junger Mann durch Schläge und Tritte von Unbekanntem verletzt.

Lippe (ots)

An der Einmündung Sprottauer Straße/Bachstraße wurde am Mittwochvormittag (27.09.2023) gegen 10.30 Uhr ein junger Mann von einem Unbekannten körperlich angegriffen. Der 18-Jährige aus Detmold ging in Begleitung eines Bekannten vom Supermarkt in Richtung Berufskolleg, als ihnen an der Einmündung ein unbekannter Mann entgegenkam. Der Unbekannte sprach den 18-Jährigen an und beschuldigte ihn, ihn beleidigt zu haben. Daraufhin schlug er unvermittelt gegen seinen Kopf und trat ihn, bis er auf den Boden stürzte. Selbst am Boden liegend wurde der Detmolder weiterhin mit Tritten vom unbekannten Täter attackiert, bevor dieser flüchtete. Der 18-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und nach einer Erstversorgung durch ein Rettungswagen-Team ins Klinikum eingeliefert. Laut Zeugenaussagen wurde der Täter wie folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, muskulöse Statur, dunkle Haare, weißes Oberteil, trug zunächst eine schwarze Jacke mit blauen Streifen, die er auf seiner Flucht ausgezogen haben soll. Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben und weitere Hinweise zum Angreifer geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05231 6090.

