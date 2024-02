POL-OG: Offenburg - Im Besitz von Betäubungsmittel

Mühlenbach (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache fing es am Dienstagmittag gegen 15 Uhr auf der L107 im Motorraum eines BMW an zu brennen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Der Fahrzeuginsasse blieb unverletzt. /ng Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de ...

