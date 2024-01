Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende haben sich in Freiburg mehrere Wohnungseinbrüche ereignet.

Vermutlich im Zeitraum Freitag, 26.01.2024, 08:30 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, gelangten Unbekannte in eine Hochparterre-Wohnung in der Straße Rohrgraben in Freiburg-Weingarten, indem sie eine Balkontür aufhebelten. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht, es wurden Schmuck und weitere Wertgegenstände entwendet.

Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich im Stadtteil Haslach: Vermutlich am Samstag, 27.01.2024, zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung im Haierweg ein, indem sie eine Terrassentür aufgehebelten. Auch hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Höhe des Diebstahlschadens steht noch nicht fest.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am 26.01.2024 zwischen 18 und 18.45 Uhr in der Martha-Walz-Birrer-Straße. Auch hier gelangten die Täter durch eine aufgehebelte Balkontür in die Wohnung und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell