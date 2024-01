Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Unfallflucht auf dem Parkplatz neben der Kirche in Niederhof - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz neben der Kirche in der Schulstraße in Murg-Niederhof kam es zwischen Samstagabend, 27.01.204, 23:30 Uhr, und Sonntag, 28.01.2024, 12:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter VW wurde von einem unbekannten Fahrzeug am Heck touchiert. Am VW wurde ein Sachschaden von rund 2500 Euro verursacht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell