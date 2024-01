POL-FR: Albbruck/Waldshut-Tiengen: Weißer Mercedes-Benz fällt durch Fahrweise auf - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 28.01.2024, gegen 07:20 Uhr, ist auf der L 163 zwischen der Banschacher Brücke und Klettgau-Grießen ein Hund in ein Auto gerannt. Dabei wurde das Auto leicht beschädigt. Der Hund rappelte sich an dem Zusammenstoß wieder auf und rannte in Richtung Geißlingen davon. Möglicherweise wurde er verletzt. Der Hund soll ähnlich eines Schäferhundes ausgesehen haben. Um sachdienliche ...

