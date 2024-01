Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruch in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - Im Tatzeitraum vom 28.12.2023, 14:00 Uhr bis zum 01.01.2024, 17:45 Uhr, kam es in der Geschwister-Scholl-Str. zu einem Wohnungseinbruch in eine Doppelhaushälfte. In Abwesenheit der Geschädigten hebelten die bisweilen unbekannten Täter eine Terrassentür auf und verschafften sich Zugang zum Objekt. Die Täter durchsuchten anschließend diverse Räumlichkeiten und entwendeten letztlich Gold- und Silberschmuck im Schätzwert von 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise in Form von verdächtigen Feststellungen, wie z.B. auffällige Personen, bzw. Fahrzeuge oder auch unseriöse Kaufangebote von Gold- oder Silberschmuck erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell