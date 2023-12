POL-MS: Einbruch in Baumschule - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Montagabend (4.12., 19 bis 20 Uhr) sind Unbekannte in eine Wohnung an der Warendorfer Straße eingebrochen. Die Täter brachen zunächst die Hauseingangs- und die Wohnungstür des Mehrfamilienhauses auf und entwendeten anschließend aus den Räumen diverse Gegenstände. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbe-kannte Richtung. Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die ...

