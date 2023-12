Polizei Münster

POL-MS: Mülltonnenbrände in Gremmendorf - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Die Polizei ist nach Bränden von vier nebeneinanderstehenden Mülltonnen in Gremmendorf auf der Suche nach Zeugen.

Ein Anwohner hatte in der Nacht zu Dienstag (5.12., 0:58 Uhr) die Feuerwehr alarmiert, als er in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Gremmendorfer Weg die brennenden Tonnen entdeckt hatte. Diese sowie ein angrenzender Holzzaun wurden durch die Flammen beschädigt. Wie das Feuer entstanden ist, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell